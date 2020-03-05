https://static.news.ru/photo/97b9e636-5ef6-11ea-8099-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Советский и российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал создателей современной музыки. По его словам, некоторая её разновидность плохо влияет на подростков.

Лоза считает, что современные исполнители являются поколением потребителей, которое ворует старые композиции, добавляет в них провокационные высказывания и нецензурную лексику, а затем выдаёт за своё творчество.

Музыкальный стиль неважен, могут опошлить всё. Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое, — заявил Лоза в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, композиции перелицовывают, добавляя в них мат, секс и скандал.

Безусловно, музыка оказывает влияние на умы подростков. Музыка с нецензурной лексикой, призывами к насилию, пропагандой гомосексуализма оказывает деструктивное влияние, — считает музыкант.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Новосибирска потребовал запретить концерт лидера Rammstein. По его мнению, выступления метал-проекта Lindemann, в который кроме Тилля Линдеманна входит Петер Тэгтгрен, «пропагандируют разврат и насилие», а музыканты исполняют песни «фривольного толка».