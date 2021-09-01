Лоза рассказал, как сделать престижной профессию учителя

Профессию учителя можно сделать престижной, подняв работникам образования зарплату. Им не должно быть неудобно перед учениками, которые смотрят на них, как на нищебродов. Об этом NEWS.ru заявил певец и композитор Юрий Лоза.

Нынешней школе не хватает зарплат учителям, надо, чтобы учитель был престижной профессией, нужно, чтобы учителя любили своё дело. Чтобы им не было неудобно перед богатыми учениками, которые смотрят на них, как на нищебродов. Профессия учитель — это очень важная профессия, — рассказал музыкант.

По его словам, родители доверяют детей работникам образования, поэтому нужно, чтобы эти люди относились с любовью к своей работе. А сделать это не получится, если учитель получает маленькую зарплату.

Певец убеждён, что школа должна заниматься воспитанием детей и передавать им определённые ценности: учить их разумному, доброму, вечному. Лоза подчеркнул, что нельзя воспитание сваливать только на родителей.

Ранее депутат Госдумы и первый зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что главной задачей школы является воспитание. По его словам, за последние 30 лет эта тема стала «почти запретной» и обсуждать её стало чуть ли не моветоном.