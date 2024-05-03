Лоза раскрыл значение Страстной пятницы Лоза назвал Страстную пятницу самым тяжелым днем для верующих

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Автор и исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза выделил в Страстной седмице Страстную пятницу. На своей странице во «ВКонтакте» он назвал этот день самым тяжелым для верующих.

Сегодня Страстная пятница — самый тяжелый день для всех верующих в Спасителя, — написал артист.

Лоза также разместил стихотворение Светланы Мережковской «Распятие Христа».

Твоя, Мария, каждая слеза//Весомей всех пролитых в мире слёз//Распяли Бога на твоих глазах//Всё было так, как предсказал Христос! — гласит фрагмент стихотворения.

Ранее иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) сообщил, что в Страстную пятницу православные верующие должны максимально ограничить себя в еде и обязательно посетить храм. По его словам, в этот день нужно или полностью отказаться от пищи, или довольствоваться хлебом и водой.

Врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева считает, что голодать в Страстную пятницу запрещается тем, у кого диагностирован диабет или заболевания ЖКТ. Кроме того, по ее словам, строгий пост запрещен для детей. По словам медика, запрещено голодать при сахарном диабете. При заболеваниях ЖКТ голодание в Страстную пятницу тоже нежелательно, подчеркнула эксперт.