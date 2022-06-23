Лоза призвал повысить пенсии некоторым категориям граждан Певец Лоза предложил повысить зарплаты и пенсии категориям граждан, влияющих на военную мощь страны

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на предложение телеведущего Владимира Соловьева о необходимости повышения зарплат и пенсий военным. Исполнитель сообщил в своем Telegram-канале, что список категорий нужно расширить и добавить в него производителей оружия и еды.

Надо повысить зарплату всем, кто создает оружие для военных, ведь без него ни о какой защите Родины не может быть и речи. Ну и тем, кто добывает сырье для создания оружия. И конечно же, необходимо повысить зарплаты тем, кто производит еду — ведь без хлеба, мяса и овощей много не навоюешь, — отметил он.

Также Лоза подчеркнул важность таких профессий, как учитель и врач. По словам музыканта, преподаватели и медики заслуживают серьезных льгот.

Категорически необходимо поднимать зарплаты врачам, которые лечат военных и возвращают их в строй. И самое главное — надо в разы повысить зарплаты учителям, ведь если они не научат детей Родину любить, то по мере вырастания они не захотят становиться военными и жертвовать своими жизнями для ее защиты, — считает музыкант.

Ранее Минтруд заявил, что к 2025-му в России среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров может составить 24 477 рублей. Такие планы заложены в проект бюджета Пенсионного фонда РФ на следующие три года.