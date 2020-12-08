Лоза оценил идею сделать 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/501e7a58-3975-11eb-a611-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец, композитор и поэт Юрий Лоза не одобрил законопроект, внесённый в Госдуму, о выходном дне 31 декабря. Он считает, что в этот день и так работают только таксисты, журналисты и сфера обслуживания.

Если даже кто и работает, то всё равно день сокращён до минимума. Все стараются пораньше закончить и убежать, потому что все основные дела, намеченные на этот год, они уже в последний день не доделаются, — заявил «ПолитЭксперту» Лоза.

Певец также отметил затруднительное движение на дорогах в предновогодний день. По его словам, это связано как раз с тем, что на улицу выезжают люди, которые должны в это время работать. Лоза считает, что не имеет никакого значения, сделают 31 декабря выходным днём или нет.

Сейчас к тому же у нас экономика буксует. Днём больше, днём меньше — вообще разницы никакой, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, ряд регионов России уже объявили 31 декабря выходным днём. Так поступили, например, власти Вологодской и Волгоградской областей, а также Республики Чувашия.

Кроме этого, в Госдуму внесён законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов пояснил, что такое нововведение позволит гражданам «нормально подготовиться» к «общему главному торжеству» в ночь на 1 января. Согласно действующему Трудовому кодексу, новогодние каникулы включают в себя 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.