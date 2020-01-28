https://static.news.ru/photo/744bc680-41cb-11ea-9c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение нижестоящих инстанций, отклонивших жалобу лоукостера «Победа», оспаривавшего приказ об обязанности обеспечить бесплатным питанием пилотов в дни полётов. Проверка показала, что перевозчик не обеспечил членов кабинного экипажа бесплатной едой.

В иске «Победа» указывала, что она не может обеспечить бортовым питанием сотрудников, так как в аэропорту Внуково, где базируется компания, отсутствует специализированная организация общественного питания, способная предоставить особый рацион бортпроводникам, основанный на религиозных убеждениях, медицинских показаниях, соблюдении режимов питания (веганство, сыроедение, халяль, кошер и т. д.), пишет «Интерфакс».

Суды пришли к выводу, что требование Ространснадзора является законным и исполнимым. Кроме того, инстанции доказали, что во Внуково можно обеспечить экипажи бесплатным питанием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лоукостер «Победа» увеличил в начале 2020 года закупки топлива в иностранных аэропортах. Согласно данным Росавиации, цена на керосин колеблется в московских воздушных гаванях от 47 тыс. до 47,5 тысячи рублей за тонну. В Дубае, по информации представителей различных авиакомпаний, топливо стоит дешевле — около 39 990 руб. за тот же объём. В европейских аэропортах (Кёльн, Рим, Берлин) — от 41 700 до 42 400 в пересчёте на российские рубли.