Лоукостер «Победа» начал продажу билетов на авиарейсы в Абу-Даби

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Столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби

Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на авиарейсы из Москвы в Абу-Даби. Согласно информации с официального сайта компании, полеты по этому маршруту начнутся с 29 октября.

Полеты по этому маршруту начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Это новое направление для авиакомпании и второй город в ОАЭ, куда «Победа» выполняет полеты. Сейчас «Победа» выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы, — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с подорожанием авиабилетов, так как компании-перевозчики переживают спад спроса. Усугубляется ситуация ростом цен на топливо.

При этом, согласно данным агентства РБК, чистая прибыль 27 крупнейших российских авиакомпаний на фоне западных санкций в 2022 году составила рекордные 87,8 млрд рублей. Этот показатель почти в три раза выше, чем за 2021 год. Росту объема чистой прибыли способствовала поддержка государства авиаотрасли, однако из-за сворачивания программы стимулирования компании начали отменять рейсы в ряде регионов. Эксперты считают, что подобное сокращение не скажется негативно на передвижениях россиян, поскольку маршруты дублируются наземным транспортом.