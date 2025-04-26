Лесное животное устроило переполох в Казани Лось вышел из леса и перепугал жителей Казани

Фото: Andrei Kamenev/Global Look Press

В Казани по городским улицам свободно разгуливает лось, что вызвало переполох среди местных жителей, сообщает Readovka. По словам очевидцев, животное в основном ведет себя спокойно, прогуливается мимо жилых домов и периодически скрывается в кустах.

Однако очевидцы добавили, что лось все же проявил агрессию. Он набросился на одного из горожан и сбил его с ног, после чего стремительно исчез в городской застройке. Жители Казани обратились в соответствующие службы, которые сейчас пытаются отловить животное.

Ранее ветеринары Ялтинского городского лечебно-профилактического центра предупредили об опасности подкармливания диких лис. Такая «помощь» приводит к потере естественного страха у животных перед человеком, что в конечном итоге становится причиной их гибели. Особую осторожность следует проявлять при встрече с лисятами — эксперты настоятельно рекомендуют не пытаться помочь им, а сразу уходить. Часто агрессивное поведение взрослых лис связано именно с защитой своего потомства.

До этого в Москве сотрудники МЧС спасли новорожденных котят, оставленных матерью-кошкой в ковше экскаватора. Сообщение о животных поступило утром 24 апреля с 1-го Грайвороновского проезда. Прибывшие на место спасатели аккуратно извлекли котят, которые, к счастью, не получили никаких повреждений.