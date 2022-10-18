Лор Зайцев назвал объективные причины для установки слухового аппарата

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Слуховые аппараты крайне не рекомендуется приобретать самостоятельно, в первую очередь стоит прийти к врачу и провести обследование, рассказал в беседе с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Он отметил, что, как правило, это слуховой аппарат назначается при сенсоневральной тугоухости, когда имеется снижение функции слухового нерва. При назначении устройства самое главное, чтобы пациенту было комфортно в зоне звуковых частот.

Все начинается с диалога врача и пациента. Важное значение имеет слуховая реабилитация, чтобы человеку было комфортно в зоне речевых частот. Если пациент плохо слышит разговорную речь, тогда слуховой аппарат нужен. Если он не может общаться и нет разборчивости речи, то здесь тоже на помощь приходит слуховой аппарат, но нужно помнить, что это не лечебное устройство, это как очки, которые позволяют лучше видеть, — отметил Зайцев.

Ранее заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами президента РФ Тамара Дворникова объяснила, что ингаляции категорически запрещено делать детям, когда у них болят уши, а также есть зеленоватые или желтоватые выделения из носа, все это может свидетельствовать о наличии бактериальной инфекции. По ее словам, в этих случаях ингаляция будет не только неэффективной, но и может привести к осложнениям.