Лор назвала практически неизлечимый тип храпа Отоларинголог Гончарова: храп, вызванный возрастными изменениями, не лечится

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Возрастные изменения могут приводить к тому, что храп человека почти никак нельзя вылечить, рассказала отоларинголог Иляна Гончарова в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, это связано в том числе с провисанием тканей из-за потери их эластичности.

Иногда храп появляется с возрастом. Это связано с провисанием тканей из-за потери их эластичности. Такой вид храпа практически не лечится. При условии, что все остальные возможные причины храпа устранены, а храп есть, значит, виноваты возрастные изменения, — говорит лор.

Врач пояснила, что во избежание негативных последствий можно спать в кислородной маске. Обычно для решения проблемы храпа людям рекомендуют сбросить вес, а в некоторых случаях — обратиться за хирургической помощью. Это актуально, когда храп сопровождается состоянием апноэ — кратковременной остановкой дыхания во сне. При этом человек не просыпается, но наутро чувствует себя разбитым.

Для выяснения причин храпа нужно записаться к лору для осмотра полости носа и ротоглотки, сделать компьютерную томографию носа, сдать анализы на гормоны щитовидной железы и далее следовать указаниям доктора.

Ранее Гончарова рассказала, что главными причинами храпа являются травма носа, искривленная носовая перегородка, хронический ринит, провисание язычка мягкого неба или увеличение миндалины. Также причиной храпа может быть увеличение щитовидной железы и лишний вес.