Лор объяснил, полезно ли мороженое при боли в горле Лор Зайцев: мороженое при боли в горле лишь усилит воспаление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует мнение, что употребление мороженого при начальных симптомах боли в горле может привести к спазму слизистой, что позитивно скажется на процессе выздоровления, рассказал aif.ru врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Однако, по его словам, этот метод приведет к еще большему переохлаждению горла, особенно летом, когда на улице жарко, а продукт холодный, а то и ледяной.

На этом фоне все еще сильнее воспалится. Начнется с катарального воспаления, когда затрагивается слизистая оболочка задней стенки глотки. После рискуют воспалиться небные миндалины. Далее присоединится воспаление носоглотки, после дискомфорт переходит на полость носа, — предупредил специалист.

При этом, по его словам, может развиться охриплость или даже афония — полная потеря голоса. Так что в случае возникновения чувства саднения, першения, жжения или другой болезненности в глотке мороженое необходимо исключить. Придерживаться нужно, напротив, щадящей диеты, без тяжелых и жирных продуктов. Напитки должны при этом быть теплыми, комнатной температуры.

Нужно глотку успокоить. Использовать можно антисептики, которые будут гасить воспаление. Как только человек почувствует себя комфортно, надо выждать день — контрольный — и только потом можно есть мороженое, — подчеркнул Зайцев.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала https://news.ru/society/ekspert-rospotrebnadzora-razveyala-mif-o-polze-morozhenogo-pri-bolnom-gorle/, что мороженое при больном горле повышает риск осложнений.