Лор раскрыла способы, как избавиться от заложенности носа Лор Новикова: при заложенности носа следует принять горячий душ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избавиться от заложенности носа, следует принять горячий душ: влажный воздух поможет снять спазм сосудов, посоветовала врач-отоларинголог Яна Новикова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметила, что также можно промыть нос солевым раствором или теплой водой.

Помочь может горячий душ: влажный теплый воздух снимет спазм сосудов, но не пересушит раздраженную слизистую. Там же, в душе, можно провести промывание носа — как солевым раствором, так и обычной теплой водой, — уточнила врач.

Кроме того, можно помассировать крылья носа и точку между бровями. Такой метод Новикова советует использовать при выраженном отеке слизистой. По ее словам, массировать активные точки можно как мягкими нажатиями, так и интенсивными постукиваниями по крыльям носа. Избавиться от заложенности поможет и дыхательная гимнастика. Врач пояснила, что сначала нужно подышать 5–10 раз одной ноздрей, а затем — другой. Повторять действие следует по 10–15 активных циклов.

Врач Владимир Животов ранее рассказал, что хроническая заложенность носа, независимо от простуды, может быть последствием травмы черепа. По его словам, механическое воздействие на кости черепа может привести к деформации носовых пазух.