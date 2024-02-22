Лор раскрыл частые причины гайморита Лор Зайцев назвал плохую вентиляцию носа частой причиной гайморита

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Гайморит бывает более 30 видов и чаще всего возникает из-за плохой вентиляции пазух носа или переохлаждения, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, если у человека хорошая вентиляция околоносовых пазух, то ни при каких условиях ему не грозит гайморит.

Причина в плохой вентиляции пазух носа. Несколько дней организм терпит, потом воспаляется слизистая. Если в этом состоянии человек не лечится, все переходит в гнойную форму. Из острого гайморит становится хроническим. Из-за долгого контакта гноя со слизистой оболочкой он не может выйти наружу. В таком случае нужно его отмыть возможными способами, — сказал Зайцев.

Лор подчеркнул, что острый гайморит возникает при переохлаждении. Это особенно актуально зимой, когда не все носят шапку или одеваются не по погоде. Кроме того, по словам Зайцева, гайморит можно часто заполучить при катании на коньках, санках или «ватрушке», так как происходит переохлаждение щек.

Ранее Зайцев сообщил, что зимой важно одеваться по погоде, чтобы защитить лор-органы от вирусных и простудных заболеваний. Врач призвал обязательно носить шапку и шарф, а также рекомендовал не разговаривать много по телефону на морозном воздухе и не мыть голову перед выходом на улицу.