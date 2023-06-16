Лор предупредил о смертельных последствиях боли в горле Лор Зайцев рассказал о риске болезней сердца при неправильном лечении ангины и тонзиллита

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Боль в горле может привести к серьезным проблемам с сердцем, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев. Он пояснил, что воспаление миндалин чревато ударом по внутренней оболочке сердца и миокарду.

Специалист подчеркнул, что возбудителями воспаления миндалин в горле в большинстве случаев являются стрептококки, провоцирующие появление знакомой многим ангины или хронического тонзиллита. Многие при этом пренебрегают лечением, считая, что это просто боль в горле, или лечат ее неправильно, не используя подобранные врачом антибиотики. В этом случае концентрация стрептококка в миндалинах продолжает увеличиваться, и тогда бактерия начинает искать себе новые ареалы обитания в соединительной ткани других органов, в том числе и во внутренней оболочке сердца.

В результате распространения стрептококка в оболочке сердца начинает проявляться эндокардит — воспалительное заболевание внутренней оболочки сердца, предупредил врач. Пострадать может и миокард — тогда будет развиваться миокардит. Симптомами этих недугов является повышенная утомляемость при любой физической нагрузке, начинаются перебои в работе сердца, а при запущенных случаях может произойти и его полная остановка.

Врач напомнил, что у ангины нет какого-либо характерного сезона: она может развиться как зимой, так и летом — достаточно наглотаться ледяной воды. Поэтому к такому заболеванию надо отнестись серьезно, сразу же обращаться к врачу и начинать адекватное лечение.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что мороженое может снизить болевые симптомы и уменьшить воспаление при болезнях горла, но также может вызвать снижение кровообращения в области воспаления, что увеличивает риск осложнений.