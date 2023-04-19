Лор объяснил порядок действий при частых кровотечениях Лор Зайцев: при частых кровотечениях необходимы препараты для слизистой или другие лекарства

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Носовые кровотечения происходят по разным причинам, поэтому действовать нужно в зависимости от симптоматики, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, если у человека образуются корки в носу, то необходимы увлажняющие слизистую препараты. Однако если кровотечение провоцируется из-за назначенных кардиологом лекарств, то стоит скорректировать терапию.

Если у человека образуются корки в носу и по этой причине происходят кровотечения, то необходимы препараты, которые будут увлажнять слизистую, питать ее. Если кровотечение связано с повышением артериального давления, то необходима коррекция артериального давления. Если кровотечение провоцируется назначенными кардиологами лекарственными препаратами, надо скорректировать терапию. Надо найти более удобный препарат с изменением концентрации, — объяснил Зайцев.

Специалист добавил, что при частых кровотечениях стоит обратиться к лору, который обследует пациента на гематологию и сделает анализ крови на гемосиндром, чтобы проверить свертывающие способности крови.

Ранее Зайцев рассказал, что носовые кровотечения могут возникать по нескольким причинам. Недуг часто возникает из-за искривления перегородки носа, субатрофии или атрофии слизистой оболочки, повышенного артериального давления и нарушения свертываемости крови. Лор отметил, что в случае искривления перегородки носа слизистая пересыхает, начинает сушиться и кровить.