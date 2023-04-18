Лор объяснил, почему опасно сдерживать чихание Лор Зайцев назвал повышение внутричерепного давления последствием сдерживания чихания

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Постоянно сдерживать чихание может быть опасно, так как в таком случае процесс происходит внутри черепа, из-за чего повышается давление, рассказал врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев. Она пояснил aif.ru, что из-за этого может открыться носовое кровотечение, а в худшем случае человеку грозит инсультное состояние.

Акт чихания все равно происходит, но идет он в такой ситуации внутри черепа. И в этом случае происходит резкое и молниеносное повышение внутричерепного давления. <...> Самое легкое, что может быть — развитие носового кровотечения, так как при сдерживании чиха произойдет разрыв сосудов внутри полости носа. В худшем случае будет уже инсультное состояние, — отметил лор.

По словам врача, из-за повышения внутричерепного давления могут развиться воспаление слуховой трубы, головные боли, мигрень и проблемы с околоносовыми пазухами. Зайцев уточнил, что чихание — это рефлекс. Оно может быть спровоцировано аллергией, раздражением из-за света, попаданием в нос вируса или бактерии. Лор советует не сдерживаться, а осторожно чихнуть в салфетку, носовой платок или в ладонь, после чего следует помыть руки.

Врач-аллерголог Владимир Болибок ранее посоветовал аллергикам в период цветения носить медицинские маски и очки, чтобы минимизировать контакт с раздражителями. По его словам, симптоматика проявляется только тогда, когда человек взаимодействует с аллергенами или находится рядом с ними.