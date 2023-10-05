Лор объяснил, как правильно лечить больное горло Лор Зайцев: при лечении горла нужно использовать антисептики на водной основе

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Человек должен четко понимать свои болевые ощущения, чтобы понять, какие препараты подойдут при лечении горла, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, в качестве лекарственной терапии подойдут антисептики на водной основе и ни в коем случае не на спиртовой, а также растворы на базе различных трав.

При ощущении жжения и першения нужны смягчающие препараты на маслянистой основе. Если сильная боль и сильное воспаление, нужны сильные антисептики и порой антибактериальные препараты. Вовнутрь нужно принимать десенсибилизирующие препараты, которые снимают напряжение организма. Они обладают хорошим, выраженным противоотечным действием, — сказал Зайцев.

Врач пояснил, что антисептиками на водной основе, растворами из ромашки, шалфея и календулы можно полоскать горло. Лор напомнил, что мази с содержанием хлорофиллипта и йодистыми растворы смазывают заднюю стенку глотки и снимают воспаление.

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