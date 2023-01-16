Лор назвала симптомы гайморита у детей и взрослых Врач Титкова: при нарушении носового дыхания пройдите обследование всех лор-органов

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Гайморит имеет яркую клиническую картину с многообразными симптомами, основными из которых являются затруднение носового дыхания, выделения из полости носа от прозрачных до желтого и зеленого цвета. Кроме того, могут беспокоить общее недомогание и головная боль, рассказала в беседе с NEWS.ru лор-врач Химкинской областной больницы Алина Титкова.

Однако боль может быть выражена локально в случае поражения определенной пазухи. Например, например боли в лобной области или в области проекции верхнечелюстных пазух. У детей острый синусит может сочетаться с гипертрофией носоглоточной миндалины и может проявляться неспецифическим симптомом в виде кашля. При наличии таких жалоб следует обратиться к врачу для дальнейшей диагностики и скорого начала лечения.

Если у вас имеются проблемы с нарушением носового дыхания, обратитесь к оториноларингологу для осмотра всех лор-органов. Нередки случаи, когда пациенты отмечают затруднение носовое дыхание и при осмотре выявляется выраженная деформация перегородки носа, которая и оказывается причиной реактивного отека слизистой оболочки. В этом случае показано только хирургическое лечение, — сказала специалист.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил об опасных последствиях долгих занятий спортом зимой. Он пояснил, что при отрицательных температурах воздуха существует риск серьезно переохладиться, а холодный воздух провоцирует синусит. Он может спровоцировать гайморит, а тот, в свою очередь, вторичный гнойный менингит.