Лор назвала неожиданную причину неприятного запаха изо рта Лор Дымчикова: искривление носовой перегородки может вызывать запах изо рта

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Наиболее распространенными причинами возникновения галитоза, или неприятного запаха изо рта, являются заболевания полости рта или внутренних органов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-оториноларинголог Эржена Дымчикова. Однако зачастую проблема возникает из-за болезней носоглотки, в том числе ринитов, синуситов, тонзиллита, а также искривлений перегородки носа.

Как объяснила врач, при заложенности носа человек начинает дышать ртом, что высушивает рот, создавая идеальную среду для размножения бактерий на небных миндалинах.

Небные миндалины являются зоной усиленного размножения микроорганизмов, в результате своей жизнедеятельности формирующих казеозные пробки, которые крайне неприятно пахнут, — рассказала Дымчикова.

Также, по ее словам, причиной галитоза могут быть заболевания десен и зубов, в том числе гингивит, кариес и пародонтит, а также болезни органов ЖКТ — гастрит, дивертикулы пищевода, и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Кроме того, неприятный запах изо рта может быть связан с заболеваниями бронхолегочной системы, в том числе бронхитом, бронхоэктатической болезнью, пневмонией, легочным абсцессом и злокачественными процессами в легких, а также с заболеваниями печени, почек и эндокринной системы.

Ранее врач Елена Малышева предупредила об опасности, которую могут представлять аденоиды для здоровья ребенка. По словам специалиста, они вызывают отит и кратковременную остановку дыхания ночью.