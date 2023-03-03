Лор назвала частые причины снижения слуха у молодых людей Врач Байбакова: чаще всего слух у молодых снижается из-за наушников и серных пробок

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Чаще всего причиной снижения слуха у молодых людей становится неконтролируемая громкость музыки в наушниках, рассказала Lenta.ru отоларинголог Елена Байбакова. По ее словам, это может привести к акустическим травмам слухового аппарата. Особенно опасно прослушивание громкой музыки в метро, предупредила она. Помимо того, слух у молодых может снижаться из-за неправильной чистки ушей, серных пробок, отитов и герпеса.

У меня были пациенты, молодые люди, у которых аудиограмма была похожа на такую, которая бывает у людей с профессиональной тугоухостью, работающих с вибрацией и шумом. Это, по сути, акустическая травма — отметила Байбакова.

Еще одной частой причиной ухудшения слуха у молодых людей врач назвала серные пробки. Лор отметила, что использование ватных палочек при чистке ушей способствует образованию серных пробок. Также она предупредила, что использование острых предметов для чистки ушей может привести к травмам барабанной перепонки и слухового прохода.

Байбакова добавила, что слух может снизиться из-за отита, который способна вызвать даже банальная простуда. В тяжелых случаях из-за него может развиться лабиринтит — воспаление внутреннего уха, которое может закончиться для больного полной глухотой. У молодых людей слух также может снизиться из-за герпеса, добавила эксперт.

Например, человек периодически болеет простудой на губах, и вдруг у него по каким-то причинам произошло переохлаждение либо мощный стресс-фактор, что приводит к снижению иммунитета, и вирус может повредить слуховой нерв, — уточнила врач.

Отоларинголог Игорь Маневич ранее рассказал, что наиболее опасными для здоровья наушниками являются внутриканальные. По его словам, они вредят слуху, так как направляют звук непосредственно на барабанную перепонку, что приводит к повреждению слухового нерва.