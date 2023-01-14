Лор назвал опасные последствия долгих занятий спортом зимой Лор Зайцев предупредил о риске заполучить синусит после долгих занятий спортом зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимой в выходные дни появляется возможность для активного семейного отдыха, большинство россиян катаются в лесу на лыжах, дети скатываются с горки на тюбинге, а подростки и студенты предпочитают сноуборд. Однако долгие занятия спортом зимой могут негативно и крайне опасно сказаться на здоровье. Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru рассказал, что при отрицательной температуре можно серьезно переохладиться, а холодные массы при движении человека провоцируют синуситы.

Движение холодных масс постоянно бьет по лбу, носу и щекам, это провоцирует синуситы, причем человек только по возвращении домой понимает, что начинает резко болеть и ломить как при обморожении. Все это часто переходит уже в гнойный процесс, поэтому пациент грозит получить себе гнойный гайморит, гнойный этмоидит и гнойный фронтит. Это все состояние гнойного процесса в черепе с возможным переходом на оболочки головного мозга. Если не отнестись к этому серьезно, в дальнейшем может развиться вторичный гнойный менингит, — отметил Зайцев.

Чтобы сберечь себя от неприятностей, отоларинголог напомнил о необходимости защищать шею, а также надевать шапку при занятии спортом зимой. Врач посоветовал надевать балаклаву, которая защитит лицо от морозов. В качестве профилактики синуситов нужно понимать меру нахождения на улице при холодной температуре, одеваться по погоде и вовремя уходить домой, добавил Зайцев.

Ранее Зайцев рассказал, что полное отсутствие голоса (афония) возникает по трем основным причинам, зимой, в частности, из-за сильного мороза. Он отметил, что в такую погоду человек часто говорит на улице, переохлаждается и глотает холодный воздух.Еще одной причиной потери голоса являются различные заболевания, в том числе миастения, которая выражена слабостью мышечного аппарата.