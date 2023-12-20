Лор назвал горячие яйца вредными для лечения насморка Врач Липский: прогревание носа горячими яйцами может привести к сепсису

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Народный способ лечения насморка с помощью прикладывания горячих яиц к носу может привести к таким осложнениям, как гайморит и даже сепсис, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-отоларинголог Станислав Липский. По его словам, прогревание лишь усиливает насморк.

Врач пояснил, что при насморке происходит отек слизистой полости носа, который в какой-то момент может нарушить отток слизи. В результате происходит ее застой, а при прогревании яйцами простуда может стремительно превратиться в гайморит (он же — верхнечелюстной синусит). Это недомогание, в свою очередь, может вызвать поражения глаз, например нагноение глазного яблока, а в дальнейшем — воспаление различных участков головного мозга, в том числе арахноидит, менингит и энцефалит. В самом тяжелом случае у больного может возникнуть сепсис, который чреват летальным исходом или тяжелыми последствиями для организма.

В случае течения насморка более семи дней и/или при появлении на фоне насморка головной боли, тяжести в глазах, скуловых областях, щеках необходимо обращаться к лору. Никаких народных методов при лечении лор-органов я не знаю, — подчеркнул эксперт.

Улучшить состояние слизистой полости носа можно путем применения средства для уменьшения отеков, улучшения оттока слизи, ее разжижения, а главное, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, резюмировал Липский.

Ранее жительнице английского Ливерпуля ампутировали нос после того, как полуторагодовое лечение от насморка не дало результата. Простудные симптомы вскоре сменились кровотечением, а лицо начало неметь. Медики диагностировали сначала инфекцию, а затем и рак носовых пазух в агрессивной форме.