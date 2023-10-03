Лор назвал частые боли в горле признаком опасного заболевания Лор Зайцев: частые боли в горле являются признаком фарингита

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Частые боли в горле при ухудшении погоды обусловлены воспалением задней стенки глотки, а именно фарингитом, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, если подобное состояние возникло впервые, то речь идет об остром случае. Врач отметил, что у некоторых людей боли в горле появляются из-за климатических и экологических факторов, а также снижения иммунитета.

Боль в горле при ухудшении погоды обусловлена воспалением задней стенки глотки. Если это состояние возникло впервые, то речь идет об остром фарингите. У некоторых людей фарингит периодически обостряется из-за экологических факторов и снижения иммунитета. Бывает назофарингит, когда сначала воспаляется слизистая носа, а следующим шагом сверху вниз развивается фарингит, — сказал Зайцев.

Отоларинголог добавил, что часто фарингит вовлекает в воспалительный процесс гланды и в результате на уровне глотки воспаляются все анатомические образования.

Ранее Зайцев рассказал, что сосудосуживающие капли и антибактериальные препараты не помогают при лечении насморка. По его словам, также при насморке не стоит сильно сморкаться, поскольку это может привести к воспалению слуховой трубы.