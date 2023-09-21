Лор напомнил, как правильно носить медицинские маски Лор Зайцев посоветовал использовать одну медицинскую маску в течение дня

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Менять медицинские маски каждые два часа необязательно, достаточно использовать одну в течение всего дня, рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. В беседе с Пятым каналом специалист пояснил, что при этом менять средство индивидуальной защиты необходимо каждый день.

Человек берет чистую маску утром, и вечером ее уже выбрасывает. На следующий день ее не использует, — уточнил специалист.

У медицинских масок есть две стороны — лицевая и изнаночная, напомнил врач. Более блеклая предназначена для ношения внутрь, а яркая, обычно зеленая или синяя, сторона считается наружной, подчеркнул Зайцев. Отоларинголог добавил, что при этом переживать, если человек перепутал стороны, не стоит. Медицинская маска в любом случае будет выполнять свои защитные функции.

Депутат Госдумы Леонид Огуль ранее рассказал, что решение об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах будет приниматься на основании эпидемиологической ситуации, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. По его словам, текущая статистика заболеваемости COVID-19 и ОРВИ не дает поводов для ужесточения санитарных мер.