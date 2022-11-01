Лор-хирург предупредил об опасности привыкания к каплям от насморка Лор-хирург Добрецов: привыкание к каплям от насморка грозит гипертонией, ринитом и операциями

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Привыкание к каплям от насморка, вызывающим сухость в носу и головную боль, может привести к резкому повышению артериального давления и риску развития гипертонии, а впоследствии к медикаментозному риниту и необходимости операции, предупредил в интервью «Вестям Подмосковья» доктор медицинских наук, лор-хирург, заведующий кафедрой оториноларингологии РГСУ Константин Добрецов. Он объяснил, что сосудосуживающие лор-препараты относятся к адреномиметикам: они снимают отёк в носовых раковинах, воздействуя на сосуды, при этом сужаются сосуды сердца и увеличиваются сердечные сокращения, что неизбежно грозит гипертонией.

Добрецов предупредил, что «нафтизиновая зависимость» может привести к критическим последствиям. По его словам, лечение насморка сосудосуживающими каплями тем и опасно, что, подсев на такие препараты, человек может долго ходить с давлением 170 на 100 и чувствовать себя нормально, но со временем его состояние резко ухудшается. У таких пациентов, как правило, диагностируют хроническое заболевание носовой полости — медикаментозный ринит.

Лечение медикаментозного ринита может быть консервативным и хирургическим. Если лечение не приносит должного результата, то проводят операцию — вазотомию. Эти операции выполняются под наркозом или местной анестезией. В ряде случаев ринит может сочетаться с искривлением перегородки носа, тогда одномоментно выполняется еще и септопластика, — рассказал Добрецов.

Как отметил медик, пациенты редко начинают бить тревогу, пока «банальный насморк не затянется на годы, на салфетке не начнёт оставаться кровь, а дозу для прочистки носа придётся постоянно увеличивать». И чтобы не довести себя до серьёзного хронического заболевания или операций с долгим реабилитационным периодом, лучше применять только назначенные специалистами препараты от насморка, заключил лор-хирург.

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