Лор дал простые советы, как уберечь горло осенью Лор Зайцев: щадящая диета защитит от заболеваний горла осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы осенью не болело горло, необходимо меньше разговаривать на холоде и ни в коем случае не спать с открытыми окнами, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, в качестве профилактики подойдет щадящая диета.

Если человек будет придерживаться обычной диеты, не будет злоупотреблять острым, соленым, перченым, горячим, холодным, задней стенке глотки он не навредит. Меньше разговаривать на холоде, чтобы не охлаждать заднюю стенку глотки. Выхолаживание во время ночного сна — у нас есть привычка спать с настежь открытыми окнами, но за восемь-девять часов сна температура воздуха значительно снижается, задняя стенка глотки выхолаживается, и ей будет хуже, — сказал Зайцев.

Врач посоветовал проветривать помещение перед сном, а затем полностью закрывать окна или оставлять небольшую щелочку для продувания.

Ранее Зайцев рассказал, что при боли в горле в качестве лекарственной терапии подойдут антисептики на водной основе, а также растворы на базе различных трав, которыми можно полоскать горло. Лор напомнил, что мази с содержанием хлорофиллипта и йодистые растворы смазывают заднюю стенку глотки и снимают воспаление.