Лопается редиска: вот как опытные дачники решают проблему

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Все огородники ожидают получить качественный, ровный и здоровый редис. Однако нередко корнеплоды трескаются и приобретают нетоварный вид.

Основными причинами растрескивания редиса опытные огородники называют загущенные посадки, недостаток влаги, неравномерность поливов и перезревание. Чтобы избежать этой проблемы, нужно выращивать редис в рыхлом влажном грунте, своевременно и равномерно его поливая.

Грядки с редисом нужно рыхлить после каждого полива. Высевать редиску нужно через каждые три сантиметра, чтобы сеянцам хватало света, на глубине не более чем на 1–1,5 см. Лучше выращивать редис после огурцов, помидоров и перцев. Нужно вовремя собирать урожай и не передерживать его в грунте.

Ранее сообщалось, что картофельные очистки могут стать натуральным удобрением. Кожура служит подкормкой как для овощей, так и для цветов. Очистки нужно всего лишь закопать в землю рядом с грядкой.

До этого депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что перед тем как разбить сад на приусадебном участке, необходимо провести анализ почвы. Он отметил, что, если земля «бедная», ее необходимо обогатить с помощью удобрений — компоста или навоза.