«Лондонский мост разрушен»: раскрыт план действий после смерти Елизаветы II

В Великобритании разработан план действий, призванный не допустить переполнения Лондона в случае смерти королевы. Он будет запущен с помощью фразы «Лондонский мост разрушен», раскрыло издание Politico.
План действий в случае смерти британского монарха
Далее королевская семья объявит на телевидении и радио о кончине монарха и анонсирует похороны через десять дней в Вестминстерском аббатстве. При этом прощание с королевой будет занимать три дня и состоится в здании парламента, дела в котором будут приостановлены на 10 дней. В соборе Святого Павла в центре Лондона пройдет поминальная служба с участием премьер-министра и других высокопоставленных лиц.
Также отмечается, что при организации похорон с наибольшими трудностями столкнутся министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и министерство транспорта. Министерству иностранных дел поручено организовать прибытие глав государств и высокопоставленных лиц из-за рубежа, что будет непросто в условиях пандемии коронавируса. В министерстве транспорта выразили обеспокоенность тем, что наплыв желающих проститься с королевой может вызвать проблемы в транспортной сети и привести к переполненности столицы.
Ранее королевский репортёр Омид Скоби раскрыл отношение принца Гарри и Меган Маркл к королеве Елизавете II. Журналист рассказал, что они оба разочарованы монархией, однако это не распространяется на их личные отношения с самой королевой. По его словам, Гарри и Меган не испытывают к королеве ничего, кроме любви.