«Лондонский мост разрушен»: раскрыт план действий после смерти Елизаветы II

В Великобритании разработан план действий, призванный не допустить переполнения Лондона в случае смерти королевы. Он будет запущен с помощью фразы «Лондонский мост разрушен», раскрыло издание Politico.

План действий в случае смерти британского монарха носит название «Операция «Лондонский мост». Согласно ему, после кончины королевы из Букингемского дворца позвонят премьер-министру, а потом другим высшим должностным лицам. Члены правительства, тайного совета и военные получат одно и то же сообщение о смерти королевы с призывом проявлять осмотрительность. В течение 10 минут после известия о кончине монарха все государственные флаги будут приспущены, чтобы не допустить «волны общественного возмущения». Сайт королевской семьи сменит дизайн на темный, а принц Чарльз обратится с речью к нации. Восхождению на престол принца Чарльза, который должен стать королем Карлом III, посвящен отдельный план под названием «Весенний прилив».

Далее королевская семья объявит на телевидении и радио о кончине монарха и анонсирует похороны через десять дней в Вестминстерском аббатстве. При этом прощание с королевой будет занимать три дня и состоится в здании парламента, дела в котором будут приостановлены на 10 дней. В соборе Святого Павла в центре Лондона пройдет поминальная служба с участием премьер-министра и других высокопоставленных лиц.

Также отмечается, что при организации похорон с наибольшими трудностями столкнутся министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и министерство транспорта. Министерству иностранных дел поручено организовать прибытие глав государств и высокопоставленных лиц из-за рубежа, что будет непросто в условиях пандемии коронавируса. В министерстве транспорта выразили обеспокоенность тем, что наплыв желающих проститься с королевой может вызвать проблемы в транспортной сети и привести к переполненности столицы.

Ранее королевский репортёр Омид Скоби раскрыл отношение принца Гарри и Меган Маркл к королеве Елизавете II. Журналист рассказал, что они оба разочарованы монархией, однако это не распространяется на их личные отношения с самой королевой. По его словам, Гарри и Меган не испытывают к королеве ничего, кроме любви.