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Лоббирование интересов: поможет ли монополизация школьным перевозкам

Общероссийское объединение пассажиров предложило Мишустину создать единого оператора для доставки детей от дома к месту учёбы
16:53, 06 июля 2021
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать единого транспортного оператора по управлению перевозками школьников на автобусах. По мнению активистов, это и другие нововведения повысят эффективность эксплуатации транспортных средств, уровень безопасности, а также позволят снять избыточную нагрузку с руководства школ. Но есть и критики данного предложения, которые вспоминают негативный опыт с введением «единых операторов» в других отраслях. Например, историю с сервисом «Платон», вызвавшим протесты дальнобойщиков, реформу обращения с отходами и капитального ремонта многоквартирных домов. Подробности — в материале NEWS.ru.

Не перевозчиком единым

В обращении председателя ООП Ильи Зотова Мишустину отмечается (копия документа имеется в распоряжении редакции), что поставка автобусов в школы не позволит решить комплекс проблем, возникающих при перевозке детей. Важно, как считает общественник, запустить «системное преобразование» таких перевозок и повысить уровень их безопасности. Одним из шагов в этом направлении должно стать создание единого транспортного оператора, который будет заниматься как обслуживанием техники и контролем за водителями, так и управлением процессом перевозки.

В интервью NEWS.ru Зотов подчеркнул, что нынешнее состояние школьных автобусов крайне неудовлетворительное в силу того, что значительная часть машин устарела.

Если мы говорим именно о школьных автобусах, то сейчас принята программа и их парк будут обновлять — до 2024 года закупят 16 тысяч новых. Но вопрос в другом: без внимания остались перевозки детей на спортивные соревнования в спортшколах, перевозки детских творческих коллективов на различные культурные мероприятия. Сейчас все эти перевозки осуществляются за счёт средств родителей и не входят в «сферу полномочий» школьных автобусов. Мы предлагаем решение, которое позволит все перевозки школьников осуществлять единым оператором. Не единым перевозчиком, как многие ошибочно полагают, а оператором — организацией, которая контролирует процесс перевозки и перенаправляет автобусы туда, где необходимо. А перевозчики уже работают исходя из тех задач, которые перед ними ставит оператор.

Илья Зотов

председатель Общероссийского объединения пассажиров

В обращении к главе правительства Зотов перечислил ключевые проблемы в работе школьных автобусов. К примеру, вопросы эксплуатации и технического состояния возложены на директоров образовательных организаций, которые обязаны выполнять несвойственные им функции. Также отсутствует единая база транспортных средств и водителей, имеется дефицит кадров и фонда оплаты труда. У школ зачастую нет возможностей для хранения и ремонта подвижного состава, и в случае ДТП или неисправности приходится приостанавливать подвоз учеников.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Кроме того, как отмечают в ООП, для прохождения предрейсового и послерейсового медицинского контроля водители вынуждены ехать до ближайшей поликлиники или фельдшерского пункта, что формирует ежедневный перепробег в среднем от 30 до 50 км и генерирует дополнительные затраты на эксплуатацию. Другая проблема — разные подходы в части приобретения транспортных средств. В итоге в школах жалуются на новые автобусы, которые приходят с дефектами и комплектующими низкого качества.

Стоит напомнить важную деталь: с 1 января 2021 года Мишустин постановлением «упростил» требования к школьным автобусам, исключив из их перечня предельный возраст транспортного средства в 10 лет.

Согласно новым правилам, «для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, оборудованный ремнями безопасности». В предыдущем постановлении правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» соответствующий пункт звучал следующим образом: «Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащён в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности».

Однако норма об ограничении срока службы школьных автобусов так и не вступила в силу. Срок её введения переносили восемь раз — в конечном итоге этот вопрос решили отложить до 30 июня 2021 года. Но поскольку Мишустин утвердил новый документ, старый подвергли регуляторной гильотине. Хотя до этого прежний глава кабмина Дмитрий Медведев обещал, что с 2020 года к компаниям, желающим принять участие в конкурсах по перевозке детей, начнут предъявлять требование, ограничивающее максимальный возраст автобусов 10 годами.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Торг здесь уместен

У общественников есть вопросы и к стоимости контрактов с перевозчиками, а также к качеству дорог, по которым проходит школьный маршрут.

Необходимо переформатировать работу школьных автобусов, потому что они в нынешнем виде небезопасны. Мы предложили правительству более 10 конкретных мер, которые позволят качественно улучшить эту сферу, в том числе введение медицинского онлайн-контроля за водителями, чтобы они не делали перепробег. Это и требования к подвижному составу, и переориентация на профессионалов, которые должны управлять перевозками, — пояснил Зотов NEWS.ru.

В частности, ООП предлагает сформировать перечень дорог, входящих в маршрут школьного автобуса, для их ремонта в приоритетном порядке, применять цифровые технологии для обеспечения высокого стандарта качества перевозки, а также предусмотреть возможность прохождения водителями медконтроля в режиме онлайн, что позволит сэкономить средства и время.

Также активисты утверждают, что нужно утвердить «методику определения начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по перевозке детей автотранспортом, отражающей современные реалии экономики отрасли», по аналогии с закупками в сфере общественного транспорта.

Для привлечения крупных автотранспортных предприятий, гарантирующих требуемый уровень безопасности перевозки детей, [необходимо] рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ организовать проведение объединённых торгов для муниципалитетов укрупнёнными лотами на оказание услуг по организации перевозки детей, — говорится в обращении.

Как напоминает Зотов, сейчас к торгам на закупку услуг по перевозке детей допускаются преимущественно субъекты малого и среднего предпринимательства. Это, по мнению активиста, «исключает возможность участия крупных автотранспортных предприятий, способных обеспечить предлагаемый высокий стандарт качества». Если контролировать техническое состояние транспортного средства, а также отвечать за его ремонт и эксплуатацию будет транспортная компания, а не директора школ, у последних появится больше времени на образовательный процесс, подчёркивают в ООП.

В организации считают необходимым разработать единый стандарт качества школьных автобусов, чтобы не допустить перевозку детей на моделях, не позволяющих обеспечить безопасность. Кроме того, общественники предлагают создать онлайн-реестр транспортных средств, с помощью которого можно будет проверить прохождение технического и медицинского осмотра, а также базу водителей, допущенных до перевозки детей.

Школы должны быть в шаговой доступности

В интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и строительству Ольга Алимова довольно скептически отнеслась к инициативе общественников в части создания единого транспортного оператора. При этом она признаёт наличие многих проблем, озвученных Зотовым.

Если будет единый оператор, то надо понимать, что мы с вами уже имеем «Платон», мусорную реформу и капремонт. И всё, что в единых руках, не есть хорошо. Поэтому не исключаю, что кто-то лоббирует свой интерес, чтобы захватить довольно лакомый кусок в свои руки. В каждом регионе свои возможности, свой график, своя выстроенная логистика. Хотя, может быть, хотелось бы сменить тех, кто осуществляет перевозки на местах, но когда это находится в центре — спроса с них нет, ответственности нет, и найти потом виноватого, особенно из мелких регионов, будет очень сложно.

Ольга Алимова

депутат Госдумы, КПРФ

Также парламентарий отметила, что регулярно общается с родителями школьников, которые «не всегда довольны пассажирскими перевозками детей в силу отсутствия качественных дорог, не всегда школа может достаточно финансировать этот вопрос — то бензина не хватает, то деталей, а автобусы часто бывают ушатанными».

Алимова в целом «не очень хорошо» относится к данной ситуации, потому что уверена, что «школы должны быть в пешей доступности для детей, а не так, чтобы нужно было ездить несколько километров».

Когда возят детей разного возраста, у одного три урока, у другого — семь уроков, друг друга все ждут. К сожалению, и погода не всегда способствует этому, нередко в сельской местности бывает распутица. То есть такая система подвергает детей опасности, — резюмировала Алимова.

В недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что до 2024 года будут закуплены «не менее 16 тысяч школьных автобусов», которые должны быть «современными и безопасными». На соответствующие госзакупки власти должны потратить 35 млрд рублей.

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