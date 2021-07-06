Лоббирование интересов: поможет ли монополизация школьным перевозкам

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать единого транспортного оператора по управлению перевозками школьников на автобусах. По мнению активистов, это и другие нововведения повысят эффективность эксплуатации транспортных средств, уровень безопасности, а также позволят снять избыточную нагрузку с руководства школ. Но есть и критики данного предложения, которые вспоминают негативный опыт с введением «единых операторов» в других отраслях. Например, историю с сервисом «Платон», вызвавшим протесты дальнобойщиков, реформу обращения с отходами и капитального ремонта многоквартирных домов. Подробности — в материале NEWS.ru.

Не перевозчиком единым

В обращении председателя ООП Ильи Зотова Мишустину отмечается (копия документа имеется в распоряжении редакции), что поставка автобусов в школы не позволит решить комплекс проблем, возникающих при перевозке детей. Важно, как считает общественник, запустить «системное преобразование» таких перевозок и повысить уровень их безопасности. Одним из шагов в этом направлении должно стать создание единого транспортного оператора, который будет заниматься как обслуживанием техники и контролем за водителями, так и управлением процессом перевозки.

В интервью NEWS.ru Зотов подчеркнул, что нынешнее состояние школьных автобусов крайне неудовлетворительное в силу того, что значительная часть машин устарела.

Если мы говорим именно о школьных автобусах, то сейчас принята программа и их парк будут обновлять — до 2024 года закупят 16 тысяч новых. Но вопрос в другом: без внимания остались перевозки детей на спортивные соревнования в спортшколах, перевозки детских творческих коллективов на различные культурные мероприятия. Сейчас все эти перевозки осуществляются за счёт средств родителей и не входят в «сферу полномочий» школьных автобусов. Мы предлагаем решение, которое позволит все перевозки школьников осуществлять единым оператором. Не единым перевозчиком, как многие ошибочно полагают, а оператором — организацией, которая контролирует процесс перевозки и перенаправляет автобусы туда, где необходимо. А перевозчики уже работают исходя из тех задач, которые перед ними ставит оператор. Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров председатель Общероссийского объединения пассажиров

В обращении к главе правительства Зотов перечислил ключевые проблемы в работе школьных автобусов. К примеру, вопросы эксплуатации и технического состояния возложены на директоров образовательных организаций, которые обязаны выполнять несвойственные им функции. Также отсутствует единая база транспортных средств и водителей, имеется дефицит кадров и фонда оплаты труда. У школ зачастую нет возможностей для хранения и ремонта подвижного состава, и в случае ДТП или неисправности приходится приостанавливать подвоз учеников.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Кроме того, как отмечают в ООП, для прохождения предрейсового и послерейсового медицинского контроля водители вынуждены ехать до ближайшей поликлиники или фельдшерского пункта, что формирует ежедневный перепробег в среднем от 30 до 50 км и генерирует дополнительные затраты на эксплуатацию. Другая проблема — разные подходы в части приобретения транспортных средств. В итоге в школах жалуются на новые автобусы, которые приходят с дефектами и комплектующими низкого качества.

Стоит напомнить важную деталь: с 1 января 2021 года Мишустин постановлением «упростил» требования к школьным автобусам, исключив из их перечня предельный возраст транспортного средства в 10 лет.

Согласно новым правилам, «для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, оборудованный ремнями безопасности». В предыдущем постановлении правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» соответствующий пункт звучал следующим образом: «Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащён в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности».

Однако норма об ограничении срока службы школьных автобусов так и не вступила в силу. Срок её введения переносили восемь раз — в конечном итоге этот вопрос решили отложить до 30 июня 2021 года. Но поскольку Мишустин утвердил новый документ, старый подвергли регуляторной гильотине. Хотя до этого прежний глава кабмина Дмитрий Медведев обещал , что с 2020 года к компаниям, желающим принять участие в конкурсах по перевозке детей, начнут предъявлять требование, ограничивающее максимальный возраст автобусов 10 годами.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Торг здесь уместен

У общественников есть вопросы и к стоимости контрактов с перевозчиками, а также к качеству дорог, по которым проходит школьный маршрут.

Необходимо переформатировать работу школьных автобусов, потому что они в нынешнем виде небезопасны. Мы предложили правительству более 10 конкретных мер, которые позволят качественно улучшить эту сферу, в том числе введение медицинского онлайн-контроля за водителями, чтобы они не делали перепробег. Это и требования к подвижному составу, и переориентация на профессионалов, которые должны управлять перевозками, — пояснил Зотов NEWS.ru.

В частности, ООП предлагает сформировать перечень дорог, входящих в маршрут школьного автобуса, для их ремонта в приоритетном порядке, применять цифровые технологии для обеспечения высокого стандарта качества перевозки, а также предусмотреть возможность прохождения водителями медконтроля в режиме онлайн, что позволит сэкономить средства и время.

Также активисты утверждают, что нужно утвердить «методику определения начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по перевозке детей автотранспортом, отражающей современные реалии экономики отрасли», по аналогии с закупками в сфере общественного транспорта.

Для привлечения крупных автотранспортных предприятий, гарантирующих требуемый уровень безопасности перевозки детей, [необходимо] рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ организовать проведение объединённых торгов для муниципалитетов укрупнёнными лотами на оказание услуг по организации перевозки детей, — говорится в обращении.

Как напоминает Зотов, сейчас к торгам на закупку услуг по перевозке детей допускаются преимущественно субъекты малого и среднего предпринимательства. Это, по мнению активиста, «исключает возможность участия крупных автотранспортных предприятий, способных обеспечить предлагаемый высокий стандарт качества». Если контролировать техническое состояние транспортного средства, а также отвечать за его ремонт и эксплуатацию будет транспортная компания, а не директора школ, у последних появится больше времени на образовательный процесс, подчёркивают в ООП.

В организации считают необходимым разработать единый стандарт качества школьных автобусов, чтобы не допустить перевозку детей на моделях, не позволяющих обеспечить безопасность. Кроме того, общественники предлагают создать онлайн-реестр транспортных средств, с помощью которого можно будет проверить прохождение технического и медицинского осмотра, а также базу водителей, допущенных до перевозки детей.

Школы должны быть в шаговой доступности

В интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и строительству Ольга Алимова довольно скептически отнеслась к инициативе общественников в части создания единого транспортного оператора. При этом она признаёт наличие многих проблем, озвученных Зотовым.

Если будет единый оператор, то надо понимать, что мы с вами уже имеем «Платон», мусорную реформу и капремонт. И всё, что в единых руках, не есть хорошо. Поэтому не исключаю, что кто-то лоббирует свой интерес, чтобы захватить довольно лакомый кусок в свои руки. В каждом регионе свои возможности, свой график, своя выстроенная логистика. Хотя, может быть, хотелось бы сменить тех, кто осуществляет перевозки на местах, но когда это находится в центре — спроса с них нет, ответственности нет, и найти потом виноватого, особенно из мелких регионов, будет очень сложно. Ольга Алимова депутат Госдумы, КПРФ депутат Госдумы, КПРФ

Также парламентарий отметила, что регулярно общается с родителями школьников, которые «не всегда довольны пассажирскими перевозками детей в силу отсутствия качественных дорог, не всегда школа может достаточно финансировать этот вопрос — то бензина не хватает, то деталей, а автобусы часто бывают ушатанными».

Алимова в целом «не очень хорошо» относится к данной ситуации, потому что уверена, что «школы должны быть в пешей доступности для детей, а не так, чтобы нужно было ездить несколько километров».

Когда возят детей разного возраста, у одного три урока, у другого — семь уроков, друг друга все ждут. К сожалению, и погода не всегда способствует этому, нередко в сельской местности бывает распутица. То есть такая система подвергает детей опасности, — резюмировала Алимова.