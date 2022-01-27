Логопед рассказала о проблемах с речью детей в период пандемии

В период пандемии коронавируса многие дети начали страдать от проблем невротического характера, в частности стали заикаться, рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. Она подчеркнула, что существует более 800 причин, которые могут привести к речевым нарушениям различной степени тяжести, пишет «360».

Проблемы в период пандемии точно есть. Они чаще всего невротического характера, в том числе и увеличение количества детей с заиканием, — заверила Покровская.

Она отметила, что незначительные нарушения речи, например, неверное выговаривание звука, можно исправить и во взрослом возрасте при наличии должного стремления. Тяжёлые случаи речевых дефектов, такие как проблемы с речью при синдроме аспергера или умственной отсталости, требуют долгой и кропотливой работы, подчеркнула логопед.

Во взрослом возрасте такие проблемы возможно скорректировать, здесь самое главное — это мотивация взрослого человека. Если у него есть сильное желание, то он, как правило, справляется с этим, — резюмировала Покровская.

Ранее нейропсихолог Александра Кондрахина перечислила основные причины заикания. По её словам, на возникновение логоневроза влияют физиологические и психосоциальные факторы.