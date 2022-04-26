Логопед Покровская рассказала, как исправить картавость у взрослых

Взрослые люди могут исправить картавость (научное название — ротацизм). и сделать это достаточно просто, рассказала в беседе с NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. По её словам, в этом помогут онлайн-занятия или всего два-три визита к логопеду.

Проблема в том, что взрослые люди, когда начинают правильно говорить звук, его в основном не используют в речи, потому что чем старше мы становимся, тем труднее автоматизируются новые навыки, в том числе новый поставленный звук. Приходиться большое количество внимания уделять, чтобы этот звук произносить правильно. Но если у человека есть желание, то это исправляется легко и просто, — объяснила Покровская.

Специалист добавила, что для исправления картавости хватает пару занятий, если нет тяжёлых патологий.

Ранее Покровская рассказала, что в период пандемии коронавируса многие дети начали страдать от проблем невротического характера, в частности стали заикаться. Она отметила, что незначительные нарушения речи, например неверное выговаривание звука, можно исправить и во взрослом возрасте при наличии должного стремления. Тяжёлые случаи речевых дефектов, такие как проблемы с речью при синдроме аспергера или умственной отсталости, требуют долгой и кропотливой работы.