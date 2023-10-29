Логопед назвала причины задержки речевого развития ребенка Логопед Покровская: задержка речевого развития возникает из-за частых болезней

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Задержка речевого развития (ЗРР) подразумевает отставание от общепринятых нормативов формирования речи, еще одно близкое и часто смешиваемое понятие — задержка психоречевого развития (ЗПРР), рассказала NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. Под этими терминами может скрываться как небольшое отставание вследствие частых болезней, так и достаточно грубые и тяжелые нарушения, требующие долгосрочной психолого-педагогической работы, как расстройства аутистического спектра.

В некоторых случаях бывает достаточно изменить условия воспитания в семье, например ограничить просмотр мультфильмов или злоупотребления гаджетами, а в других могут быть необходимы занятия с логопедом, дефектологом, психологом, специалистом по сенсорной интеграции или сенсомоторной коррекции, — объяснила Покровская.

Точно понять причину, оценить степень тяжести и наметить план необходимых психолого-педагогических мероприятий может логопед. Специалист отметила, что обычно ЗРР ставится детям до трех лет, чтобы привлечь внимание родителей к несвоевременным срокам появления и формирования речи. Чтобы не пропустить появление или не усугубить степень речевого недоразвития, рекомендуется проходить логопедический чек-ап в один и три года.

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