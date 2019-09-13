https://static.news.ru/photo/26776118-d587-11e9-a43d-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков Фото: facebook.com/pavel.lobkov

Журналист Павел Лобков после ухода с телеканала «Дождь» займётся научно-популярным проектом. Он принял предложение от «Газпром-медиа», а именно — телеканала «Пятница».

Эту информацию подтвердил представитель вещателя. Двое знакомых Лобкова сообщили, что проект, над которым будет работать журналист, будет транслироваться в Интернете.

Сам экс-ведущий «Дождя» от комментариев отказался, передают « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что Лобков уходит с телеканала «Дождь». Об этом в своём Facebook сообщила главный редактор СМИ Александра Перепелова.