Журналист Павел Лобков после ухода с телеканала «Дождь» займётся научно-популярным проектом. Он принял предложение от «Газпром-медиа», а именно — телеканала «Пятница».
Эту информацию подтвердил представитель вещателя. Двое знакомых Лобкова сообщили, что проект, над которым будет работать журналист, будет транслироваться в Интернете.
Сам экс-ведущий «Дождя» от комментариев отказался, передают «
Ранее News.ru писал, что Лобков уходит с телеканала «Дождь». Об этом в своём Facebook сообщила главный редактор СМИ Александра Перепелова.