В Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) обвинили наблюдателей ОБСЕ в умалчивании фактов стягивания тяжёлого вооружения Украины к линии боевого соприкосновения. Об этом сообщается в Telegram Народной милиции, представители которой призвали руководство мониторинговой миссии ОБСЕ провести внутреннюю проверку по данному факту.

Сообщается, что в районе населённого пункта Путилино, находящегося менее чем в девяти километрах от линии боевого соприкосновения, разведка ЛНР обнаружила два танка Т-72, которые, предположительно, относятся к 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ. По данным ЛНР, танки были зафиксированы наблюдателями ещё 24 января, но не были отражены в ежедневном отчёте.

Мы не исключаем, что некоторые сотрудники миссии осознанно идут на должностное преступление, не включая подобную информацию в отчёты, — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащий украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе подтвердил наличие у страны тяжёлого вооружения, запрещённого минскими договорённостями. Он отметил, что сам он не ожидает «вторжения» со стороны России, хотя командование велело поддерживать готовность.

До этого официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к наступлению на Донбасс. По его словам, об этом свидетельствует начавшаяся скрытая мобилизация.