Садится на лицо: десять объяснений странного поведения вашей кошки Зоопсихолог Волков объяснил странное поведение домашних котов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Часто кошки удивляют хозяев своим поведением: то они начинают носиться по дому из угла в угол, то застынут с открытым ртом, то уставятся и наблюдают за человеком. Оказывается, это не просто странности, а логичные проявления характера или инстинктов хищника. О причинах необычного поведения котов NEWS.ru рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Почему кот внезапно начинает бегать по дому

Если кот ни с того ни с сего начал носиться по дому, это, скорее всего, просто проявление игрового поведения, объяснил Мирослав Волков.

«Грубо говоря, кошки таким образом выпускают пар, им хочется побегать, потусить. Потому что физическая активность для них — это одна из тех потребностей, которая стоит чуть ли не на первом месте», — рассказывает зоопсихолог.

Существует еще одно объяснение такого поведения: мол, таким образом кот показывает, что ему плохо. Однако Мирослав Волков опроверг эту версию. По его мнению, чтобы показать, что животному некомфортно, оно использует другие способы.

Зачем кот вылизывает голову и волосы человеку

По словам Мирослава Волкова, если кот начинает лизать голову человека, он демонстрирует перенесенное навязчивое поведение. Оно зачастую выражается в избыточном груминге (способ социального взаимодействия животных между собой с помощью вычесывания или вылизывания) себя и окружающих.

«Такое навязчивое поведение несколько выбивается из общепринятого, но оно корнями уходит в то, что кот таким образом пытается реализовать некоторую активность, которую в обычной жизни он не нашел», — объяснил Мирослав Волков.

Он добавил, что подобное поведение — это вовсе не проявление заботы, как многие думают. Зоопсихолог сообщил, что котам неведома забота, это понятие в принципе чуждо для животных. Речь идет об инстинктивном поведении, не связанном с эмоциями или чем-то подобным.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему кот пытается «закопать» еду

Если кот пытается «закопать» миску с едой, это его нормальное инстинктивное поведение, считает Мирослав Волков. Он рассказал, что так делали дикие предки домашних кошек.

«Такое поведение, скорее всего, досталось им от диких предков, в частности степной кошки, которая закапывает остатки своей еды. Это инстинктивное поведение, направленное на сохранение пищи. По сути, так кот просто оставляет себе еду на потом. Но в природе они очень редко возвращаются к этой нычке», — говорит зоопсихолог.

По его словам, «закапывание» еды, вопреки распространенному мнению, точно не говорит о том, что коту не нравится угощение. Мирослав Волков объяснил, что такое поведение действительно похоже на то, как животные закапывают свои экскременты, но внешняя реализация в этом случае похожа, а по сути это разные вещи.

«Когда мы пилим доску, связано ли это с тем, как мы режем котлету? Наверное, нет, но движения, по сути, одни и те же. Поэтому абсолютно абсурдно думать, что смысл этого движения в том, что коту не нравится еда и он относится к ней как к экскрементам», — подчеркнул эксперт.

Почему кошка поворачивается задом во время ласки

Иногда кошки, когда хозяин их гладит, поворачиваются к нему спиной, поднимают заднюю часть тела и даже задирают хвост. Некоторые питомцы норовят даже сесть прямо на лицо своему хозяину. Такое поведение, по словам Мирослава Волкова, вовсе не говорит о том, что кот всецело доверяет человеку, как принято считать.

«Скорее всего, кошки просто пытаются устроиться на груди у хозяина поудобнее, поэтому они переворачиваются, выбирают максимально комфортную позу. И немудрено, что какая-то часть тела животного может попасть человеку на лицо. Но это может быть и лапа, и голова, и попа. Просто случайно так выходит», — считает Мирослав Волков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему кот катается по полу или лежит на спине, раскинув лапы

Некоторые хозяева котов отмечают, что иногда их питомцы внезапно начинают кататься по полу, а порой и вовсе застывают, лежа на спине и вытянув лапы. Мирослав Волков объясняет такое поведение тем, что коты так расслабляются.

«Им это просто приятно. Грубо говоря, мы с вами просыпаемся утром и потягиваемся. Нам приятно, у нас мышцы так растягиваются. Иногда мы с удовольствием зарядку делаем, иногда нам хочется как-то почесаться, потянуться. У кошек это проявление именно такого характера», — говорит зоопсихолог.

К тому же коты могут так себя вести просто потому, что им хочется «побаловаться, ерундой пострадать», уточнил эксперт.

«Это некоторая забава, просто элемент кошачьего моциона», — добавил Мирослав Волков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зачем коты залезают в пакеты, коробки, ящики, вазы и прочие емкости

Часто кошки залезают в коробки, пакеты, ящики и даже стеклянные банки. Зачем они это делают? По словам Мирослава Волкова, это естественное проявление любопытства.

«Коты очень любопытны по своей природе. Они очень результативные хищники, и любопытство — это один из инструментов в их характере, который помогает им эту результативность получить. То есть успешность хищника заключается в том, чтобы обследовать максимально большую территорию, которая населена потенциальной добычей. В природе кошка должна заглянуть во все норки, дупла. В квартире их как раз и заменяют различные сосуды, сумки, коробки», — рассказал Мирослав Волков.

Он добавил, что еще такое поведение может быть элементом не только охоты, но и защиты, ведь кошка может выполнять роль не только хищника, но и жертвы для ее больших естественных врагов. Поэтому кошка хорошо умеет маскироваться.

«А всякие емкости в нашей квартире имитируют естественные условия: ямку, овраг, кусты — места, где в естественной природе коты могут спрятаться. Ведь далеко не всегда кошка залезает на дерево. Например, в степи, где, зародился предок домашней кошки, вообще деревьев нет. Поэтому они с успехом пользовались естественными изменениями ландшафта», — объяснил зоопсихолог.

Почему кошки мешают людям работать и ложатся на клавиатуру

Наверняка каждый хозяин кошки сталкивался с тем, что питомец настойчиво пытается разлечься на клавиатуре компьютера или ноутбука, когда человек работает. Так животные делают, чтобы привлечь к себе внимание, говорит Мирослав Волков.

«Если компьютером никто не пользуется, коты вряд ли ложатся на клавиатуру. Они делают это только тогда, когда мы работаем. Мы начинаем их скидывать, то есть проявляем к ним внимание. Кошка просто заметила, что если она сделает так, то получит от нас какую-то реакцию», — объясняет зоопсихолог.

Человеческая реакция является для котов очень ценным ресурсом, уточнил эксперт, ведь для них важно социальное взаимодействие.

«Даже если мы постоянно скидываем кошку, для нее это кайфово. Она залезает, ее скидывают. Она залезает, ее скидывают. Отличный аттракцион!» — заключил Мирослав Волков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему кот застыл с приоткрытым ртом

Еще одна распространенная кошачья странность — когда кот понюхает что-то, а потом застывает с приоткрытым ртом, уставившись куда-то в стену. Это, по словам Мирослава Волкова, совершенно нормально: в такой момент у кота работает орган Якобсона, или вомероназальный орган — периферический отдел дополнительной обонятельной системы.

«Он расположен между носом и десной. И он открывается, когда животное нюхает что-то и частицы химического вещества попадают на рецепторы этого органа. В такой момент кошка ощущает что-то смешанное между вкусом и запахом», — рассказывает зоопсихолог.

Он отметил, что такое же ощущение есть и у людей: оно выражается в том, что когда человек, например, нюхает лимон, у него уже выделяется слюна и он сразу представляет себе его вкус.

«Этот орган у животных очень активно реагирует на разные запахи, связанные с органическими жидкостями: это могут быть моча, пот, какие-то другие выделения человека и животного. Их запахи запускают реакцию, когда губа у кота приподнимается и он будто зависает», — подытожил Мирослав Волков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему кошка трется о ноги, а потом начинает кусаться

Порой бывает, что кошка ластится к хозяину, трется о ноги, мурчит, но как только он попытается погладить питомца, кот нападает на руку и начинает ее царапать и кусать. Этот вовсе не говорит о том, что кот сошел с ума, говорит Мирослав Волков.

«Надо понимать, что кот изначально не ластился, а демонстрировал поведение, связанное с возбуждением. Он, скорее всего, так сообщал, что хочет побегать, попрыгать. Поэтому когда человек начинает гладить кота в таком состоянии, он думает: „О прикольно, давай поиграем“. И начинает его кусать за руку. И это не агрессия в том плане, в каком мы ее понимаем, а скорее приглашение поиграть», — говорит Мирослав Волков.

Но важно понимать, что у кота не может быть мотивации навредить человеку, сделать ему больно, говорит зоопсихолог. Кошки, по его словам, не понимают, что у других особей могут быть эмоции, в том числе негативные, хотя сами испытывают эмоции.

«Животные, грубо говоря, психопаты. Для них чужие эмоции — это что-то такое, чего не существует в природе в их представлении. Поэтому кот не может хотеть навредить, сделать больно», — объяснил зоопсихолог.

Почему кот смотрит на человека в упор и не двигается

Порой владельцы кошек жалуются на своих питомцев, что они долго в упор смотрят на них, будто наблюдают. По словам Мирослава Волкова, причин такому поведению может быть много. Возможно, животное просто сидит и отдыхает или в этот момент кот может готовить «нападение» на своего хозяина.

«Некоторые люди говорят, что им жутко от такого пристального наблюдения. Но эта жуть — это наша оценка, связанная с какими-то представлениями о кошках и о человеческой мимике. Мы проецируем человеческий поведенческий паттерн на животных. Это не совсем правильно. По мимике мордочки понять, просто так кот сидит или готовится напасть, наверное, невозможно», — считает зоопсихолог.

Он отметил, что лучше всего в такой ситуации ориентироваться на язык тела питомца. Мирослав Волков советует обратить внимание, какие мышцы у кота напряжены, какую позу он занял, как заложены его уши, как ведет себя хвост, какие при этом животное издает звуки — рычит, шипит или просто сидит тихо. Если кот расслаблен, не издает звуков, то не стоит обращать на его пристальный взгляд внимание, а если он бьет хвостом, прижал уши, шипит, то есть готовится к нападению, то не нужно его провоцировать.

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