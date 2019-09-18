Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного артисту Павлу Устинову приговора может стоять попытка государственного переворота.
Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, — написала девушка в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
По её мнению, происходящее не может делаться с согласия российского лидера. Она назвала обвинения в адрес актёра абсурдом, потому что массовые беспорядки в Москве не сравнимы с тем, что устраивают «жёлтые жилеты» в Париже.