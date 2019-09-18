https://static.news.ru/photo/f94ea10c-da3a-11e9-bcc2-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: instagram.com/stpellegrino

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного артисту Павлу Устинову приговора может стоять попытка государственного переворота.

Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, — написала девушка в своём блоге на сайте радиостанции « Эхо Москвы ».

По её мнению, происходящее не может делаться с согласия российского лидера. Она назвала обвинения в адрес актёра абсурдом, потому что массовые беспорядки в Москве не сравнимы с тем, что устраивают «жёлтые жилеты» в Париже.

Позже статья Песковой была удалена с сайта.

По версии следствия, молодой человек принимал участие в несогласованной акции 3 августа, а при задержании оказал сопротивление и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. 16 сентября Тверской суд признал Устинова виновным и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Как ранее писал News.ru, в администрации президента считают, что приговор актёру Павлу Устинову был вынесен неверно и дело должно быть пересмотрено.