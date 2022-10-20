«Лиз Трэш, за базар ответишь»: британский журналист обратился к Трасс Попавший под санкции Трасс британский журналист Филлипс заявил, что она «ответит за базар»

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Британский журналист Грэм Филлипс, в 2014 году выбравший сторону Донбасса и все эти годы поддерживающий луганчан и дончан, обратился к премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об уходе в отставку. Он разместил видеообращение к политику на своей странице в соцсети «ВКонтакте», напомнив о том, что Трасс, будучи министром иностранных дел Королевства, ввела против него персональные санкции. Филлипс заявил, что Трасс «ответит за базар».

В июле этого года Лиз Трасс лично ввела санкции против меня: нелегально, беспредельно, но она так решила поступить. Это была попытка меня уничтожить, сломать и навредить. Этого не получилось, я как работал, так и работаю. Лиз, в России у нас есть выражение «за базар ты ответишь». Ты — Лиз Трэш. Мы победим, — высказался Филлипс.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827-м на 119-м дне правления.

На отставку Трасс отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Великобритания не знала такого позора, как премьер-министр Лиз Трасс. Захарова отметила, что политик запомнилась своей безграмотностью и похоронами королевы Елизаветы II после аудиенции.