Лия Ахеджакова подала в суд на бывшего супруга

https://static.news.ru/photo/a756e748-706f-11eb-a19e-96000091f725_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

82-летняя артистка Лия Ахеджакова решила подать в суд на своего бывшего мужа, 80-летнего художника и поэта Бориса Кочейшвили, чтобы выписать его из квартиры.

Лия Меджидовна узнала, что Кочейшвили будет сочетаться узами брака с какой-то женщиной. Об этом было написано в уведомлении, которое артистка вытащила из почтового ящика, вернувшись с дачи в московскую квартиру. Ахеджакова решила, что теперь её бывший муж может прописаться у новой возлюбленной, и обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием выселить художника из квартиры. Первое заседание должно было пройти 15 февраля, но в суде не появились ни художник, ни его представители, сообщает MK.RU.

Ахеджакова не живёт с Кочейшвили уже больше десяти лет. Художник проживает у себя в студии, но прописка в квартире на улице Удальцова у него до сих пор сохранилась. Представитель актрисы около десяти лет назад пытался попросить Кочейшвили выписаться из квартиры, но разговора не получилось.

Как писал NEWS.ru, ранее Ахеджакова не стала отвечать на вопрос журналистов, мог ли Ефремов возглавить театр «Современник», если бы не попал в смертельное ДТП. Она заявила, что актёр — сын её любимой подруги Аллы Покровской, поэтому она не будет «участвовать в этом».