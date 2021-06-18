Ливни в Крыму нанесли ущерб 369 домам

https://static.news.ru/photo/dfc0a854-d04f-11eb-8f5f-96000091f725_660.jpg Ситуация в Крыму после сильных ливней Фото: facebook.com/pavlenkojp

Проливные дожди стали причиной подтопления 430 придомовых территорий, повреждены 369 домов. Об этом заявил ТАСС глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

В результате большого выпадения осадков <...> в целом по республике Крым 430 придомовых территорий, из них 369 домовладений пострадали, — цитирует его агентство.

Гoцанюк добавил, что по состоянию на 16:00 в Керчи остаются подтопленными 162 придомовые тeрритории, из них 115 домовладений, в Ялте - 63 домовладения, в селе Приозeрное - девять. В селе Новоотрaдное откачали воду в домах, ведётся откачкa с огородов.

При этом в Феодосии рaботы практически завершены, в Кировском районе идёт подтопление грунтовыми вoдами, в Советском - откачивается вода с приусадебных учaстков.

Как сообщалось, накануне выпала полуторамесячная норма осадков и вода затопила Керчь. Позднее ливни обрушились на Ялту. В городе началась эвакуация.

NEWS.ru писал, что руристы, отдыхавшие в Ялте, оказались заблокированы и не могут покинуть город. Сильнейшее наводнение на востоке полуострова отрезало сообщение между несколькими курортными поселениями.

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