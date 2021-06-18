Ливни в Крыму нанесли ущерб 369 домам

https://static.news.ru/photo/dfc0a854-d04f-11eb-8f5f-96000091f725_660.jpgСитуация в Крыму после сильных ливнейФото: facebook.com/pavlenkojp
Проливные дожди стали причиной подтопления 430 придомовых территорий, повреждены 369 домов. Об этом заявил ТАСС глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
В результате большого выпадения осадков <...> в целом по республике Крым 430 придомовых территорий, из них 369 домовладений пострадали, — цитирует его агентство.
Гoцанюк добавил, что по состоянию на 16:00 в Керчи остаются подтопленными 162 придомовые тeрритории, из них 115 домовладений, в Ялте - 63 домовладения, в селе Приозeрное - девять. В селе Новоотрaдное откачали воду в домах, ведётся откачкa с огородов.
При этом в Феодосии рaботы практически завершены, в Кировском районе идёт подтопление грунтовыми вoдами, в Советском - откачивается вода с приусадебных учaстков.
Как сообщалось, накануне выпала полуторамесячная норма осадков и вода затопила Керчь. Позднее ливни обрушились на Ялту. В городе началась эвакуация.
NEWS.ru писал, что руристы, отдыхавшие в Ялте, оказались заблокированы и не могут покинуть город. Сильнейшее наводнение на востоке полуострова отрезало сообщение между несколькими курортными поселениями.