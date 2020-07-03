Ливни и грозы обрушатся на Москву вечером 3 июля

https://static.news.ru/photo/ae72feae-bd28-11ea-99c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве из-за того, что сформировавшаяся в Белоруссии зона с ливнями и грозами приблизится к столице после 18:00 3 июля.

В данное время над Белоруссией активизировались атмосферные фронты, в результате этого сформировалась зона с ливнями и грозами. Эта зона неблагоприятной погоды со скоростью 40-50 километров в час движется на Москву.

После 18:00 зона приблизится к Московской области и будет определять там погоду в ближайшие сутки. В Москве наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи. Может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. В июле она составляет 94 миллиметра, — говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».

Вместе с дождём на российскую столицу может обрушиться град. Расчёты показывают, что наибольшее количество осадков достанется западной половине Москвы.

Синоптики отмечают, что, несмотря на надвигающийся ливень, рекордных значений по количеству осадков не ожидается. Рекорд был зафиксирован 3 июля 1982 года, когда выпало 50,2 миллиметра осадков. А 4 июля самый дождливый день был в 1927 году, когда за сутки выпало 56,7 миллиметра осадков.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что экстремальная жара до 40 градусов, которая ожидается в нескольких регионах России, будет сопровождаться сильнейшими грозами. По её словам, в зоне дождей на три дня окажется большая часть Центрального федерального округа.

Как писал NEWS.ru, ряд регионов России в ближайшие десять дней окажется во власти аномально высокой температуры. Превышение нормы на 6 градусов ожидается в Эвенкии, Черноземье и на юге страны. Столбики термометров поднимутся до 36–38 градусов тепла, местами даже будет фиксироваться 41 градус.