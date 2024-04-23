Литва решила не аннулировать россиянам и белорусам вид на жительство Сейм Литвы решил не аннулировать ВНЖ посещающих родину россиян и белорусов

Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Сейм Литвы отклонил предложение ограничить поездки на родину граждан РФ и Белоруссии, имеющих вид на жительство в республике, сообщается на портале национального радио LRT. Согласно инициативе россиянам и белорусам разрешалось ездить на родину, но не более одного раза в год.

За введение ограничений выступили 20 парламентариев, против — 47, воздержались — 45.

Предложенное решение неадекватно. Оно охватывает очень узкий круг путешественников <...>. Почему литовцы могут ездить в Беларусь и не подвергаться никаким ограничениям? Они также могут быть завербованы, независимо от их национальности, — сказал депутат от Партии свободы Каспарас Адомайтис.

Власти Турции ранее решили обязать желающих продлить ВНЖ лиц предоставлять адрес национальной системы электронного оповещения (UETS). Правило вступило в силу 15 апреля, о чем сообщала пресс-служба управления по делам миграции МВД республики. Чтобы получить UETS, необходимо обратиться в почтовое отделение с заявлением и предъявить действующий ВНЖ, паспорт, указать номер телефона и электронную почту.