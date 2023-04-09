Листовки о контрактной службе в Москве развешивают сотрудники «Жилищника» Расклеивать рекламу контрактной службы на домах и магазинах в Москве обязали ЖКУ-сотрудников

Расклеивать рекламу военной службы по контракту в Москве на зданиях жилых домов и магазинов обязали сотрудников ГБУ «Жилищник», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на одного из сотрудников унитарного предприятия. По его словам, работников обязали располагать листовки на входах супермаркетов и у подъездных дверей на уровне глаз. При этом попросили размещать объявления только на среднестатистических магазинах и алкомаркетах, но не на супермаркетах премиум-класса.

Вероятнее всего, дело в статусе магазина и людях, что являются клиентами, — предположил сотрудник.

Каждый сотрудник получил список адресов, по которым он должен распространить листовки.

Ранее москвичи и жители ближайшего Подмосковья начали замечать на стенах жилых домов, подъездных дверях и в магазинах объявления о наборе военнослужащих на контрактной основе. На листовках указаны данные горячей линии и центров приема добровольцев. Также указан доход при нахождении «за лентой», бонусы за уничтожение техники, суточные выплаты за участие в активных боевых действиях, выплаты при ранении, получении инвалидности или гибели.

СМИ сообщали, что с апреля и до конца 2023 года в России может начаться масштабная информационная кампания по привлечению контрактников в ряды вооруженных сил. Предполагается, что Минобороны планирует набрать до 400 тысяч контрактников таким образом.