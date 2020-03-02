https://static.news.ru/photo/cc079bb8-5c85-11ea-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лисовский Фото: council.gov.ru

Российские журналисты обратились в пресс-службу первого зампредседателя Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского с просьбой прокомментировать новые расследования по делу об убийстве журналиста Владислава Листьева. Просьба сотрудников СМИ была встречена отказом.

В пресс-службе сенатора привели слова самого Лисовского.

Я глупости не комментирую, — приводит «Интерфакс» полученный ответ.

Ранее в СМИ имя Лисовского упоминалось в качестве одного из вероятных фигурантов дела Листьева. Журналист Алексей Пивоваров в своём документальном фильме об убитом ведущем телепрограммы «Взгляд» также подчёркивал, что сенатор отказывается от комментариев относительно расследований убийства знаменитого телеведущего.

После выхода картины на YouTube-канале «Редакция» автор материала Пивоваров вместе со своими коллегами Родионом Чепелем и Ксенией Собчак обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой возобновить расследование.

Журналист был убит в подъезде дома в Москве 1 марта 1995 года. Расследование уголовного дела было приостановлено в 2009 году. Телеведущему и генеральному директору ОРТ было 38 лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший руководитель следственной группы Генпрокуратуры России Пётр Трибой, занимавшийся делом Листьева, заявил, что для следователей не являются загадкой исполнители, организаторы и заказчики убийства журналиста.

Он уточнил, что подозреваемые выдали себя, совершая «различные глупости». Один из них уехал в другой город и, почувствовав слежку, позвонил своему знакомому в Москву. Он заявил, что в город приехали конкретные следователи и оперативники по делу Листьева.