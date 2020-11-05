Лисовец вступился за сексуальность мужчин после поста Водонаевой

https://static.news.ru/photo/a9e72244-1f3d-11eb-8510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единого эталона в мужской сексуальности сейчас не существует, заявил эксперт моды Владислав Лисовец. Так стилист отреагировал на пост Алёны Водонаевой, в котором она написала, что в России нет секс-символа в кино среди мужчин.

Сейчас вкусы очень сильно поменялись. Если раньше определения сексуальности у всех были похожи, то сейчас приоритеты и ценности поменялись. Для кого-то секс-символ — накрашенный мужчина, для других — мужчина в старомодном костюме с искусственной улыбкой, — сказал Лисовец порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, эксперт моды отметил, что в мире не может быть канонов красоты, потому что люди становятся более многонациональными. И если, например, десять лет назад в моде были блондинки, то сейчас ставки делают на восточную красоту.

Водонаева не первый раз негативно высказывается о представителях сильного пола. Ранее девушка сочла всех мужчин без квартиры «бездомными собаками», писал NEWS.ru.