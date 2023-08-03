Лисовец рассказал об осенних трендах 2023 года Эксперт моды Лисовец назвал пальто из экокожи трендом нынешнего осеннего сезона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владислав Лисовец

Предстоящей осенью в списке главных трендов на верхнюю одежду будут приталенные пальто с широкими плечами из экокожи, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. Он также посоветовал обратить внимание на кожаные куртки и принтованные модели — в клетку и полоску.

Можно приобрести приталенное пальто с широкими плечами из кожзама. Не можно, а нужно купить кожаную куртку, потому что это тренд уже нескольких сезонов. Также назову пальто в клетку или плащ в полоску, — посоветовал стилист.

При этом он подчеркнул, что сегодня мода предлагает массу разнообразных вариантов, поэтому ориентироваться при выборе верхней одежды нужно в первую очередь на собственный образ жизни, так как индивидуальность в большом городе — это самое важное.

Все зависит от того, чем вы занимаетесь и где чаще всего бываете. Хотите быть супермодной — берите что-то кожаное, элегантной — прямое пальто шоколадного, темно-синего или темно-зеленого цвета, экстравагантной — совсем коротенькую модель с большими плечами и клетчатым принтом. Обращайте внимание на то, что редко видите в городе, потому что индивидуальность — это самое важное, — резюмировал Лисовец.

Ранее он рассказал, что представители российского шоу-бизнеса в выборе одежды стараются соответствовать предпочтениям своих поклонников. По словам Лисовца, артисты для выступлений надевают то, что «понятно» публике.