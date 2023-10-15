Лисовец назвал предметы гардероба, от которых нужно обязательно избавиться Лисовец призвал отказаться от меховых шуб, часов в стразах и узких джинсов

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Джинсы-скинни, меховые шубы и жилеты, часы со стразами и высокие бейсболки превращают женщин в простушек и провинциалок, заявил Woman.ru стилист Влад Лисовец. По его мнению, девушкам по той же причине нужно избавиться от сарафанов с рукавами-фонариками.

Наши девушки очень любят платье-сарафан с рукавами-фонариками, глубоким вырезом и длина ни мини, ни макси. Принт советского ситца. Этот наряд лучше прочих подчеркивает провинциальность, — заметил стилист.

Лисовец также предложил девушкам отказаться от накладных и наращенных ресниц, нарисованных бровей, «губ-уточек» и манеры носить очки на кончике носа. Стилист подверг критике привычку женщин носить одно и то же украшение, например цепочку с кулоном, на все мероприятия.

Прическа. Это еще одна красноречивая деталь. Высокий хвост на макушке или подчеркнуто сложная идеальная прическа — это не про моду. Забудьте. Прическа должна быть слегка небрежной, естественной, — резюмировал Лисовец.

Ранее преподаватель курса «Профессия — стилист» Fashion Factory Александра Бадова рассказала, что есть пять цветов, которые визуально полнят женщин. Специалист уверена, что дамам лучше убрать из гардероба вещи оттенков оранжевого, коричневого, жемчужного, лилового, а также сочетания мяты с лаймом.