Лисовец назвал отличительные черты стиля «веселого дядьки» Кавалли Лисовец: «веселый дядька» Кавалли выстрелил в 2000-х очень откровенными платьями

Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press

Роберто Кавалли

Итальянский модельер Роберто Кавалли был очень веселым и приятным «дядькой», рассказал NEWS.ru российский стилист Влад Лисовец. По его словам, творчество дизайнера отличала чрезмерная откровенность и вульгарность.

Знаком лично, несколько раз приезжал в Москву, очень приятный дядька. Харизматичный, веселый, с очень красивым, низким голосом. Его вклад: бохо-шик, женственность, чрезмерная сексуальность, откровенность, даже, не побоюсь этого слова, вульгарность. Бренд и сам Роберто — принты с цветами, животными, открытые платья, открытые плечи. В общем, мода 2000-х — только в этот период он серьезно выстрелил, — отметил собеседник.

Он добавил, что Кавалли запомнился в мире моды летящими, струящимися платьями, мини и украшениями на сумках. По мнению Лисовца, это был немного цыганский стиль. Однако, отметил стилист, это не плохо и не хорошо, просто такова была отличительная черта модельера.

Накануне стало известно, что итальянский дизайнер умер в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. В число поклонников одноименного бренда итальянца входят Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Дэвид Бекхэм и другие представители зарубежного шоу-бизнеса.

Бренд модельера известен своими животными принтами на коже и текстиле, компания производит и продает одежду от кутюр, готовую одежду и аксессуары, включая сумки, очки, часы, обувь, парфюмерию и ювелирные изделия. Предприятие также занимается дизайном интерьеров для элитных зданий и отелей.