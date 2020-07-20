Лишённый сана отец Сергий не явился на суд по делу о возбуждении ненависти

https://static.news.ru/photo/17c692b4-ca88-11ea-86f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Уральский схимонах Сергий (Романов), которого ранее лишили сана, не пришёл на заседание суда в Верхней Пышме, где рассматриваются материалы дела о возбуждении ненависти.

По данным агентства «Интерфакс-Урал», интересы отца Сергия представлял адвокат. Судья поинтересовался у него, почему клирик не захотел принять участие в заседании, на что юрист ответил, что не располагает информацией об этом.

Суд рассматривал возбуждённое в отношении схимонаха Сергия дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В его основу легли высказывания клирика во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре, в ходе которой он назвал пандемию коронавируса мифом, призвал к неподчинению церковному руководству и властям, а также проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании «электронного лагеря Сатаны». В словах монаха усмотрели признаки возбуждения вражды, ненависти, розни к группе лиц по национальному признаку и призывы к выселению неопределённого круга лиц.

3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия (Романова) его сана за нарушение монашеских обетов и присяги. 7 июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области признал его виновным в распространении фейков о коронавирусной инфекции и оштрафовал схимонаха на 90 тысяч рублей. При этом сам он на заседания так и не явился.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во время визита в Среднеуральский монастырь отца Сергия объявил о создании «воинства Христова». Монах лично благословил общественного деятеля, отбывавшего наказание после покушения на Анатолия Чубайса.