Лишённый неприкосновенности депутат Рашкин пришёл на допрос в СК РФ

Лишённый неприкосновенности депутат Государственной думы от коммунистической партии Валерий Рашкин прибыл на первый допрос в Следственный комитет. Проводится следствие о возможном незаконном убийстве лося на охоте, сообщает РИА Новости.

Около двух часов дня, по данным агентства, депутат-коммунист вошел в центральное здание ведомства в Техническом переулке. На вопросы журналистов Рашкин отвечать отказался .

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

Впоследствии Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Он пояснил, что перепутал в тепловизоре лося с кабаном. По словам депутата, пригласившие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, поэтому он их не проверял.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Cледственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении законодателя о незаконной охоте.

Ранее Рашкин заявил NEWS.ru, что будет давать показания в рамках возбуждённого против него уголовного дела. По его словам, ситуацию «уже все перемололи» и подняли страну на уши, «как будто других проблем нет».