Лишившийся ног, руки и зрения боец из ДНР заявил о желании снова воевать

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Родившейся в Донецке 27-летний житель Люберец Михаил Матвиенко, который в бою в 2014 году получил тяжелые ранения и лишился ног, руки и зрения, заявил о желании снова вернуться на фронт добровольцем на спецоперацию, чтобы опять воевать за Родину, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Я и сейчас стал бы участником спецоперации. Пришло время защищать Родину и проявить себя! — говорит Матвиенко.

В 2014 году в Донецке Михаил вместе с другими гражданами Донецкой Народной Республики участвовал в митингах за независимость ДНР от Украины. С 19 лет служил в батальоне «Восток» под командованием Александра Ходаковского. Если бы не тяжелое ранение, он и сейчас оставался бы в строю.

Мы, пехотинцы, прикрывали отход своих. Вдруг меня подкосил мощный кассетный снаряд. Очнулся я уже в госпитале. Ребята меня вынесли и сдали для меня кровь, — рассказал Михаил.

Медики не говорили парню, что он потерял зрение. Когда Матвиенко узнал, он был в шоке. Однако тогда он смог собраться с силами: «Если выжил, значит, это выдержу. Надо действовать и ставить перед собой новые задачи». За боевые заслуги Матвиенко наградили золотой звездой «Герой казачьего народа».

Несколько лет назад Матвиенко вместе с матерью переехал в Подмосковье. В настоящее время он работает в военно-патриотическом клубе «Высота» в Раменском. Мечтает стать психологом или педагогом, поступил в РГСУ.

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